Flor e Vanessa apostam em dupla eliminação do G4: 'Tapa na cara'

Flor e Vanessa conversaram na manhã desta quarta-feira (11) sobre a roça da semana em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor, Gui, Luana, Sacha e Yuri estão na roça desta semana. Um deles será salvo na prova desta quarta-feira (11), e dois dos quatro restantes serão eliminados nesta quinta (12).

Na manhã desta quarta, Vanessa apostou com Flor na eliminação de Yuri e Sacha.

A peoa comemorou que os quatro rivais não estarão na final. "Agora não tem mais jeito", disse". Flor concordou: "Eu falei, eu vou de qualquer jeito, então vamos ver o que acontece. Pelo menos um deles sai. O pessoal pode gostar da união deles, então vamos quebrar um pouco isso aí. Eles tão sempre alegres e tudo, vamos ver se ficam alegres na adversidade também".

Flor acredita que eliminação de Yuri é certa.

Vanessa apostou também na saída de Sacha. "Você vai voltar e vai ser maravilhoso", disse.

Seria um tapa na cara deles. Eles acham que eu vou sair. Eles só estão tristes porque sabem que um deles vai sair. Mas eu tô torcendo. Flor

