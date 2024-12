Não é 'Ainda Estou Aqui': qual filme brasileiro está no ranking 2024 do NYT

Apesar de 2024 ser o ano de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles nomeado para o Globo de Ouro nas categorias "Melhor Filme Estrangeiro" e "Melhor Atriz", o jornal The New York Times (EUA) destacou em seu tradicional ranking de melhores produções outro longa brasileiro.

O que aconteceu

O Brasil está representado na sexta posição por "Retratos Fantasmas", dirigido por Kleber Mendonça Filho. Trata-se de um filme documental original de 2023, mas que só chegou aos cinemas norte-americanos em 2024.

Narrado em primeira pessoa pelo próprio diretor, o documentário mescla história pessoal com a dos cinemas de rua do Recife. Disponível na Netflix, o filme recebeu uma série de elogios da crítica especializada do The New Work Times.

Documentário emocionante, formalmente vibrante e intelectualmente estimulante Manohla Dargis, crítica de cinema

Kleber Mendonça Filho rememora as experiências que teve na infância, com sua mãe e família. A casa onde morou por 40 anos é o cenário principal e, por vezes, as ruas da capital pernambucana ganham vida, sempre com o foco nos tradicionais cinemas espalhados pela cidade.

'Retratos Fantasmas' foi lançado em 2023 Imagem: Divulgação

"Retratos Fantasmas" foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema, mas não conseguiu a indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2024. Também foi exibido no Festival de Cannes deste ano, mas sem disputar a Palma de Ouro.

Na lista do jornal norte-americano, o longa brasileiro desbancou títulos de diretores aclamados, como George Miller e Francis Ford Coppola. No primeiro lugar do ranking está "Tudo que Imaginamos como Luz", filme indiano que concorrerá ao Globo de Ouro junto a "Ainda Estou Aqui" nas mesmas duas categorias.

"Ainda Estou Aqui" não foi avaliado pelos críticos do The New York Times neste ano. Isso porque o longa protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello só entrará em cartaz nos cinemas estadunidenses em janeiro de 2025.

Ranking dos 10 melhores filmes de 2024, segundo The New York Times