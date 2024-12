Em São Paulo, Caetano e Bethânia chegam à maior etapa de sua turnê juntos

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

Estrelas de uma das maiores turnês de MPB de 2024, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam à maior etapa de sua temporada de shows, com três datas no Allianz Parque, em São Paulo. Os artistas se apresentam no sábado, no domingo e na quarta (18).

Haverá mais alguns shows extras em 2025. Caetano e Bethânia cantam em Salvador no dia 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Depois os irmãos seguem para uma apresentação no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 15 de março; o encerramento da turnê será em 22 de março, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Rendeu

O show da turnê será transformado em álbum ao vivo e disponibilizado nas plataformas digitais pela Sony Music. O primeiro single lançado é uma nova versão de 'Fé', música de Iza.

A canção, que foi apresentada ao longo da turnê dos irmãos, chegou às plataformas digitais nesta terça (10), em áudio e vídeo. Segundo a Sony, a inclusão de 'Fé' entre as músicas do show foi sugerida por Maria Bethânia.

Repertório

No palco, Caetano e Bethânia cantam 36 músicas, de 'Alegria, Alegria', que abre o show, até 'Odara', canção escolhida para o encerramento. Além de 'Fé', de Iza, entram covers de outros autores, como Roberto Carlos ('As Canções Que Você Fez pra Mim') e Guilherme Arantes ('Brincar de Viver'). Caetano e Bethânia não se apresentavam juntos havia 46 anos.

Caetano & Bethânia

Quando: sábado (14), domingo (15) e quarta (18), às 20h30

Onde: Allianz Parque, São Paulo

Ingressos, apenas para o dia 18/12, à venda pelo site da Ticketmaster.