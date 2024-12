Emoção real: diretor omitiu detalhe de 'Guerra dos Rohirrim' de dubladores

"O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" apresentou aos fãs uma maneira diferente de assistir à franquia, que já conta com seis filmes. Desta vez, se trata de uma animação em anime. Por isso, uma parte fundamental da produção são as vozes originais ou, no caso do Brasil, os dubladores.

Hera, Wulf e Helm Mão de Martelo são interpretados no Brasil por Jéssica Vieira, Felipe Drummond e Jorge Vasconcellos, respectivamente. Em entrevista para Splash, eles contaram que detalhes importantes foram escondidos deles, sendo revelados apenas durante as gravações. São os pormenores que explicam a história e dão um pano de fundo mais detalhado do que foi apresentado nos filmes originais da saga.

Rodrigo Oliveira, o diretor de dublagem, explicou aos atores as características dos personagens e, sem muitos detalhes, sobre a história do filme, para assim acharem o tom certo para a interpretação. No entanto, ele omitiu grandes revelações, já com a ideia de que os atores poderiam se surpreender com o personagem.

Jorge Vasconcellos se surpreendeu com informações que surgiram em "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" e se ligaram à trama apresentada nos filmes originais. Esses "detalhes" não serão mencionados aqui também para não estragar a experiência de assistir à animação.

Jéssica Vieira, Felipe Drummond e Jorge Vasconcellos no palco Thunder na CCXP 24 Imagem: Divulgação

Responsabilidade

O trio falou sobre a responsabilidade de estar em um novo capítulo de uma saga tão amada e o peso que isso tem. "Quando começamos a dublar, sempre sonhamos com um papel importante, uma coisa legal. E quando a gente fala de 'O Senhor dos Anéis' é emocionante. É um trabalho que a gente deixa como legado também para tudo o que vem pela frente", diz Drummond.

Para Jorge Vasconcellos, "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" é um reencontro com o universo de J. R. R. Tolkien, já que ele emprestou a voz para o personagem Bofur na trilogia "O Hobbit". "Para mim, é um marco. Sou apaixonado por 'O Senhor dos Anéis', e estar em 'A Guerra dos Rohirrim' é fantástico, justamente por dar início a toda uma história."

'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim' está em cartaz nos cinemas Imagem: Divulgação

183 anos antes

A animação se passa 261 anos antes da Batalha dos Campos de Pelennor, a maior batalha na Guerra do Anel, que aconteceu no final da Terceira Era. São 183 anos antes do início de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel".

A história do conflito entre as tropas de Helm e Wulf não é encontrada diretamente nos livros ou filmes de "O Senhor dos Anéis". Ela está documentada em apêndices escritos por Tolkien no terceiro livro da série. Para encontrar, procure por: apêndices, apêndice A: Anais dos Reis e Governantes, II A Casa de Eorl.

Todo mundo que curte 'O Senhor dos Anéis' quer saber desses detalhezinhos, para poder saber mais um pouco sobre tudo o que aconteceu, o que pode acontecer, ir montando os quebra-cabeças da história. Jéssica Vieira

Por fim, Felipe Drummond diz acreditar que o longa em versão anime é uma maneira nova para atrair novas gerações. "É um formato belíssimo, que traz nuances que, talvez, em uma produção em live-action a gente não teria. Traz de uma forma sutil, de uma forma delicada. Então é apaixonante e estou muito feliz."