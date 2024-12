Gritaria e quase expulsão: tretas mais marcantes das últimas edições do BBB

O BBB (Globo) sempre tem fogo no parquinho. Confira as tretas mais escandalosas das últimas edições do programa!

'Briga, briga e mais briga' no BBB 24

BBB 24: Davi e MC Bin Laden protagonizam treta no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

A última temporada rendeu "tiro, porrada e bomba" até a final. Desentendimentos, bate-bocas e uma quase expulsão aconteceram no reality.

A treta do calabreso ainda é lembrada e ganhou até uma música. Davi, Lucas Buda e MC Binn se desentenderam e o vencedor pediu "calma, calabreso" — expressão de Toninho Tornado interpretada como gordofóbica por Buda.

Fernanda e Alane discutiram na academia e logo trocaram ofensas. A desavença repercutiu com a fala da confeiteira, "chora, bonequinha".

Beatriz e Nanda também bateram boca em várias ocasiões. Em uma das mais famosas, a confeiteira fez uma comparação com o filme "124 horas".

Leidy e Davi trocaram várias farpas, com ela chamando-o de "manipulador". Com o calor dos xingamentos, a sister pegou as roupas do rival e jogou na piscina.

Além de campeão, Davi foi um dos brothers mais encrenqueiros. Ele e MC Binn quase foram expulsos do programa após um desentendimento.

Bate-boca 'subindo a ladeira' no BBB 23

BBB 23: Tina e Key discutem calorosamente Imagem: Reprodução/Globoplay

A jogadora de vôlei questionou o médico por acusá-la de racismo religioso. Tina interveio e criticou a participante.

A treta escalonou quando Tina foi chamada de "garota" pela atleta. Com isso, subiu na mesa e a confrontou. Gustavo ainda entrou na discussão, provocando a angolana e defendendo a então namorada Key.

Das farpas à maior rivalidade no BBB 22

BBB 22: Jade joga balde de água 'suja' em Arthur Imagem: Reprodução/Globoplay

A rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar foi um dos pontos mais marcantes do BBB 22. Para a influencer, o ator tinha se aproximado por interesse.

Isso levou à troca de farpas e, mais tarde, para o Paredão. Ela o desafiou e foi eliminada na sequência.

Cancelamento dentro e fora do BBB 21

BBB 21: Karol Conká discute com Gilberto Imagem: Reprodução/ Globoplay

Karol Conká foi uma das participantes mais canceladas na história do programa. Com recorde de rejeição em seu Paredão, ela também se desentendeu com a casa.

Sua maior inimiga foi Juliette, que se tornou campeã da edição. Além de quase causar a desistência da favorita do público, a cantora foi acusada de abusar psicologicamente de Lucas Penteado, intimidar Gil do Vigor e ser agressiva com Carla Diaz.

Da treta ao Paredão histórico do BBB 20

A rivalidade entre Prior e Manu teve um desfecho épico no BBB 20 Imagem: Reprodução/Globo

Manu Gavassi e Felipe Prior tiveram altos e baixos no BBB 20. O duelo final entre os dois entrou para a história do reality no Brasil, ganhando Guinness e se consolidando como a maior votação do mundo em um programa de TV.

A edição ainda teve outras tretas marcantes. As mais lembradas até hoje são as mulheres contra Hadson e a discussão entre Rafa Kalimann e Flay.