CCXP 24: Ilustradores para ficar de olho mesmo após o fim do evento

Não é à toa que o Artists' Valley é conhecido como o coração da CCXP. Lá, se reúnem ilustradores brasileiros e gringos com traços —e produtos— para todos os gostos. Se não conseguiu passar por lá, não se preocupe: Splash fez uma seleção de nomes para acompanhar enquanto não chega a próxima edição do evento.

Amora Boreal

Amora Boreal está transformando a HQ de terror infantojuvenil 'As Malvinas' num filme Imagem: Luiza Missi/UOL

A artista do Espírito Santo levou para a CCXP 24 a HQ infantojuvenil de terror "As Malvinas", que está prestes a virar um filme de animação. A história é sobre Sueli, uma pessoa terrível cuja vida é uma sequência de desastres. O motivo é uma maldição chamada Malvina, que tem a função de fazer as pessoas reavaliarem suas atitudes. Acompanhe o trabalho da quadrinista pelo Instagram.

Lari Macedo

Lari Macedo lançou na CCXP 24 a HQ 'Um quadrinho para falar de Vulvodínia' Imagem: Luiza Missi/UOL

A quadrinista de 28 anos lançou na CCXP 24 "Um Quadrinho para Falar de Vulvodínia", segundo volume da série iniciada com "Um Quadrinho pra Falar de Vaginismo". Ambos são relatos pessoais sobre disfunções sexuais que a autora explica de forma didática e bem-humorada. Lari conta que, após lançar o primeiro volume, recebeu relatos de pessoas que se identificaram com a história e buscaram ajuda —então, quando recebeu um segundo diagnóstico, decidiu lançar mais uma HQ. Confira o seu trabalho aqui.

Marcelo Matere

Com mais de 20 anos de carreira como ilustrador, Marcelo Matere brinca ter o trabalho que toda criança sonhou: criar robôs gigantes para brinquedos, videogames, camisetas e filmes! Seu talento rendeu parcerias com grandes nomes, como Hasbro, Marvel, Disney Animation, DreamWorks e Cartoon Network. Especialista no universo Transformers, Marcelo ilustra quadrinhos da franquia desde 2004, incluindo "Transformers: Shattered Glass - Ultra Magnus".

Monge Han

O quadrinista Monge Han, que lançou na CCXP a HQ 'Daruma' Imagem: Luiza Missi/UOL

Nascido em Manaus e criado entre Curitiba e Rio de Janeiro, Monge Han já fazia sucesso com suas HQs autobiográficas sobre a experiência de ser amarelo-brasileiro. Na CCXP 24, ele lançou "Daruma - Perseverança", seu primeiro trabalho de ficção. O livro mistura diversos gêneros literários para contar a história de Yumi, uma jovem cheia de responsabilidades que descobre uma conexão especial com o amuleto japonês Daruma, usado para fazer pedidos.

O brasileiro é incrível em tudo que se permite fazer. Na música, no teatro, no cinema e no quadrinho também. Deem uma chance para os quadrinhos brasileiros e deem uma chance para 'Daruma'. Monge Han

Paulo Moreira

O quadrinista Paulo Moreira dá autógrafos para fãs na CCXP 24 Imagem: Luiza Missi/UOL

Com seus 387 mil seguidores só no Instagram, o paraibano mistura cultura pop, política e cotidiano em seus quadrinhos. Em sua mesa na CCXP 24, fãs faziam fila para pegar autógrafos na coletânea "Só as Melhores", nas zines "O Dia em que Jesus Transformou Água em Vinho" e "Como Desenhar Mãos" e nos pôsteres —inclusive um que coloca no mesmo universo Ana Maria Braga e o Macaco Louco, de "As Meninas Superpoderosas".

Hugo Canuto

Hugo Canuto assina sua arte durante a CCXP 24 Imagem: Fernanda Talarico/ UOL

Arquiteto, artista visual e autor de histórias em quadrinhos, Hugo Canuto expressa no seu trabalho de pesquisa e criação a relação entre arte, cultura e mitos do Brasil, África e América Latina. Publicou "Contos dos Orixás" que adapta os mitos e lendas de matrizes africanas para as HQs, vencedor do Gliph Comic Awards, do Troféu Angelo Agostini e finalista do prêmio Jabuti. Já "O Rei do Fogo" traz uma nova história dos orixás, contando sobre a criação do mundo e da humanidade e apresentando elementos do reino yorubá de Oyó, em meio ao conflito com povos rivais.

Nessa edição da CCXP celebramos 10 anos de presença no evento, reencontrando com o nosso público e renovando os leitores e fãs do universo de "Contos dos Orixás" a cada edição. Hugo Canuto, em papo com Splash

Kaol Porfírio

Kaol Porfírio causou fila na CCXP 24 Imagem: Fernanda Talarico/ UOL

Kaol Porfírio é Ilustradora e empresária, desenvolvedora de jogos e design de estampas, apaixonada pela cultura pop e como ela pode influenciar nossa vida diariamente. Há quase 10 anos, criou o projeto Fight Like A Girl, uma série de imagens que homenageiam personagens fortes do universo geek/pop, que até hoje é reconhecida internacionalmente. Durante a CCXP 24, a mesa de Kaol causava longas filas, nas quais os visitantes esperavam ansiosamente para ver e comprar os itens da artista.

Vitorelo

Vitorelo é artista e designer sobre quadrinhos experimentais e resistência política, com mestrado em semiótica. Escreve e desenha sobre feminismo, gênero e saúde mental. Lançou "Filosofia do Mamilo" e "Kit Gay".

Bruno Brunelli

Paulistano de 1985, trabalha com design, ilustração e branding desde 2007. Macumbeiro de Oxóssi, traz sua religião em suas obras. Como quadrinista independente, seus principais trabalhos são: "Veludo dos 9 Infernos", "Zé Pelintra", as coletâneas "Orixás" e "Riscos no Escuro"; e seu carro chefe, o projeto "Pontos Ilustrados". Na CCXP 24, apresentou o projeto "Um Conto de Padilha".