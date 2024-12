Após ir para roça com aliados, Luana chora: 'Conseguiram o que queriam'

Após a formação da 12ª roça na A Fazenda 16 (Record), Luana chorou e desabafou sobre ir para a dinâmica de eliminação com os aliados. Dessa vez, dois nomes serão eliminados.

O que aconteceu

Sacha, Gui, Yuri, Luana e Flora estão na berlinda. Gui vetou Flor e Sacha da próxima Prova do Fazendeiro.

Assim que o programa acabou, Luana disse. "Só assim para vocês tirarem a gente, né covardes? Só assim, se não vocês não conseguiriam tirar nenhum de nós 4."

Gilsão falou e Juninho concordou. "Quem vai tirar vocês é o público."

Chorando, Luana continuou. "Agora vai sair um de nós 4. Que saco. A gente passa por esse inferno todinho para agora esses idiotas terem o poder de colocar nós 4."

Olha tudo que a gente passou, olha o que Zé fez com a gente, o que Albert faz com a gente.

Juninho, que estava próximo e ouviu ela desabafando, respondeu. "Eu não fiz isso com você para me chamar de idiota. Você faz mais, você provoca. Esses idiotas é muita gente. Eu nunca te tratei mal."

Yuri e Gui então consolaram a morena, que continuou desabafando. "Era para a gente ir até a final. Eles ficam apontando como se a gente fosse pessoas ruins, como se eles não fizessem nada. Agora eles conseguiram o que eles queriam."

