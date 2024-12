Andressa Urach sobre pornô: 'Se faltar leite para os filhos, vai entender'

Andressa Urach usou as redes sociais para falar sobre a entrada na prostituição e na indústria de produção de conteúdo adulto, fazendo vídeos de sexo explícito.

O que aconteceu

A atriz pornô explicou que sua decisão veio da necessidade de mudar de vida. "Coragem: se um dia faltar um leite para os seus filhos, você vai me entender. Só você pode mudar a sua vida".

Andressa ainda acrescentou sobre já ter 'estado no fundo do poço' e não receber ajuda. "Na hora que você está no fundo do poço, ninguém te ajuda, ainda empurram mais. Opiniões são só palavras... Então fo**-se o que as pessoas pensam".

Recentemente, ela comemorou a entrada do seu filho, Arthur, 19, no universo de produção de conteúdo adulto.