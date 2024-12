A Fazenda: Vídeo suspeito é culpa da Record, que abre brecha, diz Saryne

Vídeo suspeito de A Fazenda (Record) é culpa da própria emissora, que abre brecha para participantes e o público questionarem o reality, afirmou Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (11).

A Record também vacila com isso, com o público questionando as coisas, porque não mostra tudo para a gente (...) fica muito solto, fica o dito pelo não dito, e é por isso que abre brecha para tanto os participantes falarem sobre o programa quanto o público questionar ali a imparcialidade.

Bárbara Saryne



O comentário tem relação com um momento da formação da última Roça que está repercutindo nas redes sociais e causando revolta entre o público. Nas imagens, Vanessa aparece conversando com Gilsão e, supostamente, ela teria dado uma dica sobre o poder que colocou cinco pessoas na berlinda.

Bárbara Saryne destacou que o poder já foi cancelado em outras edições do programa por situações semelhantes. "Mas não a roça", reforça. "Apenas o poder do quinto banquinho, e o Gui sairia da roça e a Vanessa deixaria de ser imune".

Dantinhas, convidado do programa, acredita que Vanessa não estava revelando o poder para Gilsão. A impressão que ele teve é que a peoa pediu "calma", com as mãos abertas, para que eles pudessem conversar depois. "Mas sim, estavam conversando. A gente não consegue entender o que estavam falando ali", afirma. Pela regra, quem detém o poder da semana não pode conversar com nenhum outro participante.

Ambos concordam que nada vai acontecer com o andamento da roça, visto que o programa está se encaminhando para a reta final. No entanto, Bárbara opina que essa confusão coloca em evidência a produção do programa.

A gente tem que responsabilizar a emissora, que fica dando brecha para que as pessoas criem essas questões e fiquem duvidando da própria idoneidade programa.

Saryne

