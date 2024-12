Sacha comenta ter sido vetado por Gui de prova: 'Não entendi'

Vetado por Gui de participar da 13ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record), Sacha comentou com Luana e Yuri sobre a escolha do amigo.

O que aconteceu

Luana questionou Sacha. "Tu ia vetar quem se fosse tu?"

O peão confessou. "Ia vetar o Yuri pelo revezamento, né. Não entendi por que ele me vetou, mas tudo bem. Ele falou que sou o mais forte e não sei o quê... Pô, a prova mais braba de Fazendeiro que teve tu ganhou de mim."

Luana apontou. "Mas é o melhor amigo dele."

Sacha questionou. "Tudo bem, é por amizade, super entendo. Mas até então, nosso combinado era de revezamento, né?"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 12ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 2568 votos 38,67% Yuri 21,61% Luana 39,72% Gui Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2568 votos

