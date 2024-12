Vanessa desmente jogo de Sacha: 'Tá usando todas as armas, mas tá gravado'

Vanessa conversou com Flor na manhã desta terça-feira (10) em A Fazenda 16 (Record) para "desmentir" uma fala de Sacha Bali.

O que aconteceu

Juninho contou para Vanessa uma informação que Flor disse a ela, e que Sacha a teria contado. "Os caras tão em cima dela. Só que ela me contou que o Sacha foi falar que você armou pra ela pra você votar na última Roça", disse.

Vanessa se mostrou surpresa. "Ele tá usando todas as armas, né", afirmou.

A peoa foi então conversar com Flor para esclarecer a situação —e dizer que, na verdade, quem a havia chamado para combinar votos em Flor foi Sacha. "Eu não estava armando pra você. Eu não queria te contar, talvez você ficasse magoada, mas agora vou te contar. Depois do apontamento, daquele negócio do porquinho, que ele falou 'vamos todo mundo votar na Flora'. Quando chegou no quarto, eu falei, você vai votar na Flora mesmo? Eu também vou pra poder me salvar. Ele falou, 'não, vamos votar na Flor. E a única maneira de você se salvar é votando na Flor'", expôs Vanessa.

Pode perguntar pro Juninho e pro Sidney, porque no mesmo dia eu contei pra eles. Tá gravado, Flor. Se eu quisesse votar em você, eu teria votado aquele dia. Eu saí de lá pra te olhar nos olhos e falar quem tava armando era ele Vanessa

Flor concordou. "Acabou pra mim. Ele tá tentando", disse. "Ainda que fosse [você votando em mim], você tava tentando se proteger."

Vanessa insistiu que não armou contra Flor, e que Flora era seu voto. "Se você quiser colocar ele na minha frente, eu encaro ele e falo qual é a verdade. Porque tá gravado, Flor".

Flor a acalmou e disse que votará com o grupo de Vanessa. "Fica em paz porque eu sei de tudo isso. O que me fez decidir veio dele mesmo. Agora de manhã vendo tudo o que ele faz com todo mundo…", disse. "É só a hora que ele quer."

