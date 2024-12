Vanessa apaixonada por Sacha? Peoa expõe comentário de Gizelly: 'Meio afim'

Vanessa criticou a beleza de Sacha na tarde desta terça-feira (10) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sala, Sidney, Gilsão e Vanessa falavam sobre o jogo de seus adversários. "Ele [Sacha] pode falar. Pode chamar ele de velho, entende como é o negócio? A sutileza dele? Ele pode, não fala palavrão, é bonitinho falar isso pras pessoas. Sempre muito educado, um gentleman", ironizou Sidney.

Vanessa então disse que Sacha tinha um "rosto horrível". "Aquela cara toda esburacada", disse. "Não sei o que Larissa viu nele, sinceramente."

A peoa então revelou que Gizelly já a questionou sobre gostar de Sacha. "Um dia a Gizelly falou pra mim, 'achei que você era meio afim do Sacha'. Falei, cê tá louca?", contou.

Gilsão disse que também teve esse pensamento. "Eu também", disse. "Deus me livre! Nem se fosse o último homem do mundo", respondeu Vanessa.

"Eu ainda acho que você é um pouco", brincou Sidney. "Acho que tem uma atração, uma isca..."

