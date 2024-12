Urach lista regras para mulheres que gravarem cenas com seu namorado

Andressa Urach, 37, contou as regras impostas para gravação de conteúdo adulto com o novo namorado, Cassiano França.

O que aconteceu

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a modelo afirmou que eles não devem gravar juntos por ser muito ciumenta. Urach ainda informou as regras para as atrizes que forem produzir cenas de sexo com ele. "Eu e @kyliancria vamos continuar trabalhando com conteúdo adulto. Mas não vamos fazer ménage! Cada um vai gravar independente um do outro, não vamos gravar juntos como casal. Penso que o que os olhos não veem, o coração não sente... eu sou ciumenta, e ele também, então é melhor assim".

Andressa ainda listou os exames que precisam estar em dia. "Quem quiser gravar com o meu amor @kyliancria está autorizada, é só chamar ele no direct e agendar. A gravação é com preservativo sempre! E tem que ter todos os exames negativos. Os exames: HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, Neisseria Gonohoeae, Clamídia. E não tem essa de conhecer antes e blá, blá, blá, querer que o papo dure. É profissional, apenas. Que fique claro".

Por fim, Urach pediu respeito. "E a criadora que for gravar com ele, vai pagar metade da locação, ok? Que meu namorado não é peguete de ninguém! Ele é ator. Então sejam profissionais! E respeito nas conversas e nas gravações".

Veja:

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram