'Tieta': Carmosina cai para trás ao ver tamanho do pênis de homem inusitado

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Tieta" (Globo), O coronel manda Trapizomba procurar Imaculada e coloca Filomena de castigo. Ascânio conhece Ricardo e Cosme.Carol conta ao padre o que tem acontecido, e ele obriga Perpétua a autorizar Terto a vender para ela. Padre Mariano aceita ouvir a confissão de Perpétua. A marinete quebra. Imaculada se esconde. Ricardo aproveita para nadar. Peto vê e rouba a batina dele. Sem saber o que fazer, Ricardo adormece perto do rio.

Imaculada se distrai olhando-o e Trapizomba a pega. Ascânio chega à cidade, mas não Ricardo, e Perpétua se preocupa. Coronel pune Imaculada. Imaculada volta a comer e conta sobre o príncipe que conheceu. Ricardo acorda atordoado. Tonha tira Elisa do mundo dos sonhos. Ascânio e os amigos bebem para afogar as mágoas de Helena. Osnar, bêbado, vê a mulher de branco e cai numa poça. Ascânio o leva para a pensão de Carmosina. Ela tira a roupa dele e fica impressionada.

Ascânio chega em casa e sofre. Juracy conta a Marcolino sobre a fuga de Helena. Aída recusa amor a Modesto. Carmosina e Dona Milu repercutem a nudez de Osnar. Imaculada pensa em Ricardo. Perpétua faz promessa em nome de Ricardo. Nu, Ricardo está indo para a cidade e Zuleika o para. As meninas do bordel tentam agarrar Ricardo e ele sai correndo. Timóteo suspeita que Ricardo fugiu. Bafo de Bode vê Ricardo. Perpétua afirma que Cinira gostaria de ser atacada pelo homem nu. Ricardo chega em casa. A batina aparece pendurada no mastro da bandeira. Ascânio manda Rafa jogar fora as coisas de Helena.

Coronel passa mal ao ouvir falar do filho, Arturzinho. Cinira quase tem um ataque quando Jairo fala de Osnar nu. Osnar diz a Carmosina que ela é a única do agreste que ele não desrespeitaria. Carmosina sofre por querer uma família. Osnar proíbe que os amigos faltem ao respeito com Carmosina. Ricardo diz ao padre Mariano que não tem certeza de sua vocação. Imaculada conta às amigas seu encontro com Ricardo, dizendo que ele era um príncipe. Modesto se recusa a dar dinheiro para Ascânio criar o complexo turístico. Dário e Ascânio discutem sobre progresso versus poluição. O pessoal da hidrelétrica não manda luz para Santana. Marcolino diz a Ascânio que só um padrinho poderoso para conseguir luz elétrica para Santana do Agreste. Laura é atacada no Mangue Seco.