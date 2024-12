Sofia Malta e Yori estão na grande final; escolha o campeão do TOCA Revela

Agora não tem mais jeito: está definida a final do TOCA Revela - O Reality! De um lado, o pop cheio de energia de Sofia Malta; do outro, o soul groovado da dupla Yori. Qual é seu favorito?

É você quem vai decidir o grande vencedor!

VOTE AGORA! Quem merece vencer o TOCA Revela, o Reality? Resultado parcial Total de 5868 votos 58,91% Sofia Malta Assista à performance final de "Vilã" Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL 41,09% Yori Assista à performance final de "Realidade" Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5868 votos

Nessa reta final, a pergunta que norteou a disputa foi: o que é preciso para ser um astro da música hoje?

"O primeiro pensamento é acreditar no trabalho, ter confiança", pontuou Fernanda Perez, Head de Label e Operações da Altafonte, uma das parceiras do TOCA Revela. "A gente acha que tem uma receita de bolo, mas é o seu caminho, é confiar no que você está propondo, na sua história."

Dudu Marote, outro jurado e produtor premiado de alguns dos maiores artistas brasileiros, foi direto ao ponto: "É a emoção que a pessoa causa e o que a música causa nas pessoas. Feito isso, está tudo certo."

Para a apresentação final, tanto Sofia quanto Yori tocaram acompanhados de uma banda composta por músicos que acompanham alguns dos maiores artistas brasileiros - sinal de que a responsa não era pouca para quem postula o cargo de novo talento da música brasileira.

Sofia botou todo mundo para dançar com "Vilã", mesma música que apresentou na semifinal. Como sempre, deixou aflorar seu lado intérprete para entregar visceralidade e energia.

"Sofia é atriz, e quem tem a bagagem de dramaticidade entrega de uma forma diferente", comentou a apresentadora Larissa Luz.

Já a dupla Yori apresentou uma versão de "Realidade" com novos arranjos - deste vez mais groovada e dançante, surpreendendo a audiência.

"Você esperava esse arranjo?" perguntou o apresentador Arape Malik para sua colega Larissa, que responde boquiaberta que não.

Fernanda concordou, ao final das duas apresentações, que a régua, que já estava alta, cresceu ainda mais - e com razão, porque durante o episódio foi revelado um novo prêmio para o vencedor.

Agora, além de ganhar a gravação de um EP produzido por Dudu Marote, o campeão do TOCA Revela - O Reality, vai se apresentar durante o CarnaUOL. O evento, que abre o Carnaval de São Paulo, vai rolar no dia 8 de fevereiro no Allianz Parque com ninguém menos que Christina Aguilera como headliner.

Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. O grande vencedor será anunciado na quinta (12), às 18h.

Perdeu algum episódio? Maratone aqui todo o reality e conheça a trajetória destes artistas:



EPISÓDIO 8: Nana Batista e Yori disputam última vaga da grande final

EPISÓDIO 7: Sofia Malta ou Malu Guedelha: quem é a primeira finalista do TOCA Revela?

EPISÓDIO 6: Músicas baseadas em notícia definem última vaga da semifinal

EPISÓDIO 5: Com músicas para o pai e para Elza, Sulamita e Nana se enfrentam

EPISÓDIO 4: O desafio é sair da caixinha: veja quem continua no TOCA Revela

EPISÓDIO 3: Duelo de emoções: Naieme e Yori compõem sobre a infância para semifinal

EPISÓDIO 2: Artistas de Brasília ao Pará completam elenco do TOCA Revela - o Reality

EPISÓDIO 1: Estreia TOCA Revela: primeiros talentos vão do pagodão baiano ao pop