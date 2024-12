De atriz de novela a cantora de brega funk: Sofia Malta soma fãs na final

Se a música pop é atitude, Sofia Malta já nasceu artista. A atriz que se revelou cantora levou seu pop misturado com o brega funk para o topo e está na final do TOCA Revela. Assista aqui ao penúltimo episódio do reality.



A desenvoltura de Sofia nos desafios do reality sempre foi considerada um ponto fora da curva pelos jurados e apresentadores - e também pelo público, que acompanhou pelas redes do TOCA e da própria Sofia. O programa já soma mais de 16 milhões de visualizações, apenas no Instagram.

"Que linda! Te admiro tanto e te acompanho a tanto tempo já, feliz demais por tu. Simboraaaa", comentou uma seguidora. "Voa grandona sem medo, sofiiiii! Torcendo muito", postou outra.

Pudera: Sofia é atriz formada em Artes Cênicas, já tendo rodado o Brasil com a peça "Macunaíma - Uma Rapsódia Musical", inspirada no livro de Mário de Andrade, estrelou dois filmes (o terror "Sala Escura" e o drama político "A Batalha da Rua Maria Antônia"), e participou da novela das 21h da Rede Globo, "Um Lugar ao Sol".

Quando a veia musical saltou, ela atendeu ao chamado buscando inspiração na música pop e em ritmos regionais, como o brega funk, tecnobrega e pagodão baiano. Da mistura, saíram os primeiros singles, "Respira" e "Sem Sela", de 2022.

Sofia Malta se apresenta na final do TOCA Revela, o Reality Imagem: Victor Takayama/UOL

Empolgada pela boa aceitação, e acreditando no potencial do seu pop experimental, dobrou a aposta para o primeiro EP, "Não Vim no Mundo pra Ser Pedra" (2024) e também na música que a fez avançar no reality, "Vilã".

"É o que eu gosto de fazer, é o tipo de música que eu gostaria de ser associada", define.

Na reta final do programa, Sofia enfrenta a dupla Yori para levar, além do troféu do primeiro reality voltado para as redes sociais, um EP produzido por ninguém menos que Dudu Marote — o midas por trás de obras de gigantes como Skank, Pato Fu, Adriana Calcanhotto, Emicida e Baiana System.