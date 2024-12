'Senna' é série de língua não inglesa mais vista da Netflix em todo o mundo

"Senna" se tornou o produto de língua não inglesa mais visto da Netflix a nível mundial, entre os dias 2 e 8 de dezembro.

O que aconteceu

A atração estrelada por Gabriel Leone, 31, foi assistida por mais de 53 milhões de horas no referido intervalo. As informações são do portal Omelete.

A obra narra a trajetória pessoal e profissional do piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994). Explora desde seus inícios nas pistas de corrida até a morte trágica aos 34 anos, quando competia em Ímola.

"Senna" causou controvérsia por não dar destaque ao romance do piloto com Adriane Galisteu, 51. Ela foi namorada de Ayrton durante seu último ano e meio de vida, mas tem menos de três minutos de tela na série.