Sabrina Sato e Duda Nagle reúnem amigos famosos em festão para a filha, Zoe

Sabrina Sato e Duda Nagle reuniram amigos e familiares para celebrar os seis anos da pequena Zoe, filha do ex-casal.

O que aconteceu

Completando seis anos, Zoe ganhou festão em um buffet de São Paulo, nesta terça-feira (10), com o tema "A Fantástica Fábrica de Chocolate". Entre os convidados, Nicolas Prattes, atual noivo da apresentadora, Kika Sato e Leda Nagle, vovós da pequena.

Zoe fraturou o braço recentemente e precisou colocar gesso no cotovelo, mas acidente não atrapalhará a festa. Na festinha, Zoe conta com um monitor só para acompanhar suas brincadeiras e evitar novos acidentes, segundo a Quem. No total, serão 2500 docinhos.

Veja fotos:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes na festa da pequena Zoe Imagem: Brazil News

Tiago Oliveira leva a família para a festa de Zoe, filha de Sabrina Sato Imagem: Clayton Felizardo/Brazil News