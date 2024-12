Rodrigo Dourado: quem é o novo Big Boss do BBB 25, que substitui Boninho

Rodrigo Dourado é o "novo Boninho" do BBB 25 (Globo). Saiba mais sobre o atual Big Boss do Big Brother Brasil!

Quem é Rodrigo Dourado?

Migração do jornalismo para o entretenimento começou na Globo. O jornalista optou por seguir no ramo de entretenimento ao entrar na emissora em 2002.

Dourado faz parte da produção do BBB desde sua estreia. Ao lado de uma equipe formada por vários profissionais, ele esteve à frente do programa desde a primeira edição.

Dentro do BBB, mudou de cadeira algumas vezes. Assumindo a direção do reality por 10 anos, migrou para a direção artística há 5 anos. Agora, lidera como novo diretor de Gênero Reality na Globo.

Ao lado de Boninho, Rodrigo Dourado coordenou outros realities na Globo. Ele esteve na produção de The Voice Kids, No Limite e Fama. Ainda foi um dos criadores do Estrela da Casa — novidade apresentada pela emissora em 2024.

O novo Big Boss atuou até no futebol. Em 2018, Rodrigo Dourado comandou a cobertura da Copa do Mundo e ficou à frente do programa Central da Copa.