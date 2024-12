Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 11 a 21/12

Após Viola expulsar Luma da comunidade, Rudá repreende a namorada. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 11 de dezembro

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma. Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Luma pede que Mavi deixe Rudá e Viola em paz. Rodhes defende Luma para Viola. Mavi ordena que a estrada atravesse a comunidade. Michele elogia Daniel. Dhu e Fátima trocam confidências sobre o amor. Hugo se surpreende com atitude de Diana. Leidi afirma a Ísis e Sirlei que sabe o que fazer com Marlete. Mércia tenta fazer Mavi desistir de sua ideia. Viola tenta impedir os planos de Mavi.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Gael registra atitude de Viola. Luma assiste ao vídeo de Gael e alerta Mavi sobre o perigo que Viola corre. Daniel apresenta uma ordem judicial e Mavi se enfurece. Viola e Bela notam o clima entre Michele e Daniel. Hugo confessa para Diana que imaginou que ela o estivesse traindo. Mércia vai ao encontro de Volney. Rudá confronta Iberê. Mavi afirma a Luma que sabe como impedir a união de Viola e Rudá.

Sábado, 14 de dezembro

Mavi não revela seu plano a Luma. Volney tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Evelyn fica horrorizada com o apartamento alugado por Tomás. Leidi insinua que Berta e Sirlei podem formar um casal. Diana exige que Hugo repense suas atitudes com ela. Edmilson atrapalha o romance entre Dhu e Wagner. Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort. Mavi mostra a Luma a foto de Filipa, e afirma que a moça está grávida de Leon/Rudá.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local. Daniel questiona Michele sobre seus sentimentos por Cristiano. Cristiano é agredido na prisão. Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.

Terça-feira, 17 de dezembro

Mavi garante a Filipa que a levará até Leon. Iberê diz a Volney que Santiago pode ter provas contra Mavi. Viola comunica a todos que a estrada nova não passará na comunidade. Daniel deduz que Mavi o prejudicou no trabalho, e Michele o apoia. Luma alerta Filipa sobre Mavi. Santiago despista Volney. Leidi nota a mudança de Sirlei. Fátima não gosta quando Diana fala sobre Gael. Volney defende Fátima de Robson. Mavi fica sabendo por Santiago que alguém procurou o pescador em seu nome. Filipa chega ao abrigo.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Rudá percebe que Filipa está grávida. Marcel e Rodhes consolam Viola. Mércia tenta convencer Luma a esquecer Viola e Rudá. Rudá conta toda a sua história para Filipa, e descobre que foi Mavi quem a trouxe de Portugal. Nahum repreende Mavi e Mércia. Viola revela às amigas do abrigo que está decepcionada com Rudá. Mavi tenta convencer Filipa a se unir a ele contra Viola e Rudá. Fátima manda um bilhete para seu admirador secreto pelo entregador. Viola diz a Rodhes que ainda não está preparada para ver Rudá.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Rudá se entristece diante do afastamento de Viola. Luma e Mércia voltam a morar com Mavi. Filipa tenta convencer Rudá a voltar com ela para Portugal. Diana e Hugo fazem as pazes. Ísis fica surpresa com o interesse de Sirlei por artes plásticas. Iarlei incentiva Gael a revelar a Fátima que é seu admirador secreto. Mavi observa pelas câmeras quando Viola vai ao encontro de Rudá e decide ir atrás da chef.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola. Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.

Sábado, 21 de dezembro

Viola responde às perguntas de Filipa sem controle sobre o que diz. Mavi expulsa Filipa e Luma do bunker. Filipa culpa Viola. Volney pede discrição a Diana sobre seus passaportes falsos. Filipa conta a Rudá que Viola está com Mavi. Luma conta a Rodhes que Viola é refém de Mavi e está sendo dopada por ele. Daniel oferece dinheiro para Michele contratar um advogado para Cristiano. Dhu fica surpresa quando Robson a libera do trabalho para ver Luquinha. Luma distrai um dos seguranças de Mavi, a fim de ajudar Rudá e Rodhes a entrarem no bunker.