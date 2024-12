Prostituta ou ex-mulher: com quem Ascânio fica no final de 'Tieta'?

Ascânio (Reginaldo Faria) se divide entre dois amores durante a novela "Tieta" (Globo): sua ex-mulher Helena (Françoise Forton) e a jovem Leonora (Lídia Brondi).

O que vai acontecer

Nos próximos capítulos da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Ascânio começará a se envolver com Leonora. A jovem chega em Santana do Agreste ao lado de Tieta (Betty Faria).

Porém, o passado misterioso de Leonora vem à tona, e o romance entre os dois fica abalado. Na verdade, a moça era uma prostituta em São Paulo, e essa informação mexe muito com o amigo de Osnar (José Mayer).

Nesse momento, Helena se aproveita da situação para reatar com o ex-marido. O triângulo amoroso deixa a dúvida: com quem Ascânio vai ficar no final?

Ao fim da história, o homem deixa seus preconceitos de lado quando seu amor por Leonora fala mais alto. Eles decidem partir de Santana do Agreste e recomeçar sua história de amorem outra cidade.

Leonora (Lídia Brondi) e Ascânio (Reginaldo Faria) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Internet

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Veja o resumo completo dos capítulos aqui.