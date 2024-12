Flor foi demitida do SBT por dar trabalho nos bastidores, diz Perline

Flor tem sido uma das personagens principais da reta final de A Fazenda 16 (Record), e recentemente falou que acredita que não terá oportunidades na TV após do fim do reality. A carreira da peoa foi assunto do Central Splash desta terça-feira (10).

Gabriel Perline, convidado do programa, contou que a loira deixou o SBT após se envolver em polêmicas nos bastidores da emissora. Ele contou que ela teve uma passagem marcada por problemas no "Fofocalizando".

Ela teve uma passagem muito problemática na reta final do Fofocalizando, por isso que ela foi demitida, por isso que ela saiu.

Perline contou que Flor acabou se queimando com os produtores do programa por se negar a fazer entrevistas externas. Na época, o Fofocalizando quis aproveitar o lado extrovertido dela e trazer algo produtivo. "Ela ia reclamando de tudo", destacou Perline.

Flor acabou indo para a gaveta, mas o SBT precisou desligá-la porque, segundo Perline, não podia "se dar ao luxo" de seguir remunerando uma funcionária que "quer escolher o que quer fazer".

Agora eu acho que ela está em um tempo da vida dela onde ela está fazendo uma análise. E não consegue perceber que ela mesma cometeu erros.

Para Perline, Flor tem dois caminhos a percorrer após sair do reality da Record: "Ou ela corre atrás do tempo perdido, porque eu acho que nunca é tarde para isso (...) ou ela passa por esse muro das lamentações."

