Morte de Liam Payne tem mais dois funcionários do hotel argentino acusados

Dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, na Argentina, foram acusados da morte de Liam Payne. O músico morreu no dia 16 de outubro após cair da varanda de seu quarto.

O que aconteceu

Um juiz na Argentina indiciou dois funcionários do hotel em que Liam Payne morreu. Um deles seria o gerente do local, enquanto o segundo é gestor da recepção que ligou para a emergência no dia da morte de Liam. A informação é da Rolling Stone: "Como há motivos suficientes para suspeitar que eles participaram do ato investigado, pedimos que as seguintes pessoas prestem uma declaração", pede o juiz.

No início de novembro, outras três pessoas foram acusadas pela morte do cantor. De acordo com a Reuters, um suposto traficante de drogas, um funcionário do hotel que pode ter fornecido a cocaína a Payne e uma pessoa que era próxima ao cantor, afirmaram autoridades.

Os cinco suspeitos devem responder a interrogatórios e caberá o juiz decidir se serão responsabilizados pela morte do músico. Documentos obtidos pelo site não descrevem ao que os novos suspeitos estão sendo acusados.

Liam Payne morreu aos 31 anos no dia 16 de outubro. Ele sofreu traumas múltiplos causados pela queda. Relatórios toxicológicos também mostraram que ele tinha várias substâncias no corpo na época, incluindo álcool, cocaína e antidepressivos.



