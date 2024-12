Morre Dalton Trevisan, lendário 'Vampiro de Curitiba', aos 99 anos

O escritor Dalton Trevisan, conhecido como "Vampiro de Curitiba", morreu aos 99 anos, na segunda-feira (9), na capital paranaense.

O que aconteceu

Morte foi confirmada pela família do escritor por meio de nota. "Todo vampiro é imortal. Ou, ao menos, seu legado é. Dalton Trevisan faleceu hoje, 9 de dezembro de 2024, aos 99 anos".

A causa da morte não foi revelada. Informações sobre o velório e o sepultamento também não foram divulgadas pela família.

Secretaria de Cultura do Paraná lamentou a morte do escritor, chamado de "mestre do conto". "[Trevisan] desvendou como poucos as complexidades humanas e as angústias cotidianas da vida urbana. Dalton retratou com crueza a solidão, os dilemas morais e as contradições da classe média, com um olhar atento para os excluídos e marginalizados".

Dalton Trevisan nasceu em 14 de junho, em Curitiba (PR), e se formou na faculdade de Direito. No entanto, ele se consagrou como escritor, tendo vencido por quatro vezes o Prêmio Jabuti. Em 2012, ele ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, além do Prêmio Machado de Assis, o mais importante concedido pela Academia Brasileira de Letras.

Trevisan escreveu cerca de 50 livros entre contos, novelas e romances e se caracterizou por retratar o cotidiano urbano. Entre seus principais livros estão "O Vampiro de Curitiba", "A Polaquinha" e "Cemitério de Elefantes".

Dalton Trevisan deixou a filha, Rosana, e duas netas, Katiuscia e Natasha.