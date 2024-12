Lindsay Lohan surge sem maquiagem e surpreende fãs: 'Caso de sucesso'

Lindsay Lohan, 38, chamou a atenção nas redes sociais após surgir sem maquiagem nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

A dermatologista da atriz, Radmila Lukian, postou uma foto ao lado da estrela. No clique, elas aparecem durante um atendimento no consultório. "Confiança e credibilidade são a base da nossa relação", escreveu a médica no Instagram.

A aparência de Lindsay chamou atenção dos seguidores da médica, que é especialista em processos antienvelhecimento. "Então você faz milagres", escreveu um perfil. "Seu trabalho é inacreditável, parabéns", disse outro.

Foram muitos os elogios aos resultados da pele da protagonista de "Sexta-feira Muito Louca". "Lindsay, você está incrível!", comentou uma conta. "Tudo o que eu quero de Natal é esse brilho", disse outra. "Queremos saber os tratamentos que você está fazendo em Lindsay. É um caso de sucesso!", pediu outro perfil.

O visual de Lindsay Lohan e seu "rejuvenescimento" tem sido alvo de questionamentos há bastante tempo. Muitos têm especulado se a artista teria sido submetida a procedimentos cirúrgicos.

No entanto, o pai da atriz negou que ela teria feito cirurgias plásticas. "Lindsay nunca fez nenhuma cirurgia plástica. O visual dela é totalmente natural, assim como o seu talento", declarou ele ao Page Six, em novembro.