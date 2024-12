Lenda do jazz, saxofonista Igor Butman toca em SP nesta quarta-feira; saiba mais

Pela primeira vez, o saxofonista russo Igor Butman se apresentará em São Paulo. Lenda do instrumento, ele toca com a Moscow Jazz Orchestra no Teatro B32 na noite desta quarta-feira, 11. O show terá a presença da cantora e intérprete australiana Fantine. Os ingressos podem ser adquiridos aqui .

Tido como o saxofonista favorito de Bill Clinton, Butman imigrou para os Estados Unidos e consolidou seu nome na cena do jazz, tocando ao lado de grandes nomes do gênero, como Chick Corea, Wynton Marsalis, Jack DeJohnette, John Patitucci, Stefon Harris e Randy Brecker.

Em 2011, por sua trajetória e vida obstinada pela música e trocas culturais entre nações, o músico de 63 anos recebeu o título de Artista do Povo da Rússia, honraria concedida para indivíduos que atingiram realizações notáveis no campo das artes.