Leão chora com personagem de novela da Globo: 'Nós sabemos como é', lamenta

Leão Lobo ficou emocionado ao descobrir mais da carreira de Pedro Goifman, que está no ar na novela "Garota do Momento", da Globo. Para ele, inclusive, a trama é uma das melhores da Globo nos últimos anos. "Sempre tem um mistério, sempre tem alguma coisa que você quer que seja resolvida". Ele falou sobre o assunto no Splash Show desta terça-feira (10).

Na produção, ele interpreta o personagem Guto, que faz par com Klara Castanho. Nesta semana, no entanto, há uma questão com a sexualidade dele, ainda a ser resolvida. Ele não chegou a se assumir homo ou bissexual, mas a história dá a entender que ele é.

Nós, que somos do grupo LGBTQIA+, sabemos muito como é isso. Tem que mostrar uma aparência. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, mas a gente tinha que mostrar uma aparência e sofria com isso.

Leão

Leão contou que ficou emocionado com a cena e a história de Pedro na trama. Segundo o colunista do UOL, a ideia é que o personagem seja bissexual no decorrer da novela.

Esse menino tem uma carreira já, apesar de muito novinho. Ele tem 21 anos. Que ator maravilhoso. Eu me emocionei muito, claro, tem muito a ver com a minha vida. Chorei muito

Leão

