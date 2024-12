Larissa desabafa sobre relação com Sacha: 'Falou que ficou comigo por dó'

Larissa foi convidada para participar do Link Podcast desta terça-feira (10) e comentou sobre um possível relacionamento amoroso com Sacha fora da A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Questionada sobre um possível namoro com Sacha, Larissa disse que irá conversar com o ator fora do reality, expondo que recebeu muitos comentários negativos após o envolvimento amoroso deles.

Larissa disse. "Recebi um hate muito grande porque ele disse que tinha ficado comigo por dó. Depois ele voltou atrás, mas já tinha sofrido bastante aqui fora e ele não tem noção disso."

Para ser bem sincera, o casal acho que não rola, talvez uma amizade.

Ela completou. "Nós precisamos ter uma conversa. O beijo foi muito bom. Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas em primeiro lugar, me amo."

