"Kraven, o Caçador" conta história da origem do vilão com gângsteres e sangue

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - "Kraven, o Caçador" não é uma adaptação típica da Marvel Comics, o filme possui uma classificação R que permitiu que os cineastas incluíssem mais sangue e o construíssem como um filme de gângster, segundo seu diretor.

O ator britânico Aaron Taylor-Johnson assume o papel principal na história de origem, que mostra como o difícil relacionamento de Kraven com seu pai gângster Nikolai Kravinoff, interpretado pelo vencedor do Oscar Russell Crowe, o coloca em um caminho perigoso para se tornar um dos caçadores mais temidos do mundo.

"Nós o estruturamos como um filme de gângster... mas ele também está... usando esse cânone de personagens da Marvel que traz... outro nível de narrativa", disse o diretor J.C. Chandor à Reuters.

"O gênero de super-heróis é estruturado em torno da violência e... o que a classificação R nos permitiu fazer foi ser um pouco mais honestos com essa violência... Portanto, nesse filme, você verá um pouco de sangue. É um pouco estilizado, mas também é mais realista, francamente."

Taylor-Johnson treinou para ganhar tamanho para interpretar o volumoso Kraven, cujas primeiras falas no filme são em russo."Pegamos aquele personagem dos quadrinhos da Marvel, mas levando-o para um mundo que parecia fundamentado na realidade e... focando... sua história de fundo", disse ele à Reuters.

"Acredito que se sinta empatia por ele, mas ele está matando (inúmeras) pessoas diferentes... Meu personagem não quer ser nada parecido com o pai e acaba se tornando muito, muito pior."

O ator de 34 anos já havia sido citado pela mídia britânica como um possível candidato para interpretar o espião James Bond.

Perguntado sobre como era interpretar um vilão, ele disse: "É definitivamente interessante quando se trata de várias camadas... Há uma escuridão que ele tem que tentar abrigar e aceitar."

O filme, que também é estrelado por Ariana DeBose e Fred Hechinger, começa a ser lançado nos cinemas mundiais nesta semana.