Key Alves leva golpe ao tentar comprar cachorro de raça nos EUA

A jogadora de vôlei e ex-BBB, Key Alves compartilhou nas redes sociais um golpe que levou ao tentar comprar um cachorro durante sua viagem aos Estados Unidos.

O que aconteceu

Key Alves relatou em suas redes sociais a tentativa de comprar um cachorro online nos Estados Unidos. Segundo ela contou em seus Stories, o cachorro não foi entregue: "Eu falei aqui que tomei um golpe. Comprei um cachorro e eles não entregaram e nem vão entregar, né?", questionou a ex-BBB.

Sem especificar a raça do cão que desejava comprar, a jogadora conta que perdeu US$ 400 dólares, cerca de R$ 2.400. "É isso, galera, não comprem cachorro na internet nos Estados Unidos. Aí, agora, decidi não comprar mais cachorro", completou Key Alves. "Vou ficar sozinha, a única cachorra que vai ter aqui sou eu. Saí do Brasil pra tomar golpe nos States".