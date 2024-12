Jude Law: 'Gosto do contraste entre filme independente e grande produção'

Jude Law, 51, coleciona os mais diversos papéis em sua carreira. Ele já interpretou um garoto de programa robô no clássico de ficção científica "Inteligência Artificial" (2001), Dr. Watson em "Sherlock Holmes" (2009), um jornalista fracassado no independente "Closer: Perto Demais" (2004), o jovem Albus Dumbledore em "Animais Fantásticos" (2022) e, agora, dá vida a Jod Na Nawood, um homem misterioso que sabe controlar a Força na série do universo de "Star Wars", "Skeleton Crew", do Disney+.

Gosto do contraste entre filme independente e grande produção.

Jude Law, em entrevista a Splash

Para o ator, há diferentes maneiras de criar a "magia" dos filmes. "É legal trabalhar com sets maiores, orçamentos gigantes, produções de sagas. Gosto de saber como eles fazem isso, porque há diferentes maneiras", conta.

Jod Na Nawood (Jude Law), Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith) e Fern (Ryan Kiera Armstrong) Imagem: Divulgação/ Lucasfilm Ltd.

Agora, ser protagonista de uma série do universo Star Wars é como realizar um sonho de infância, mesmo com tantos papéis memoráveis na carreira. "Descobri o cinema por meio de Star Wars. Já tinha assistido a filmes animados da Disney, mas nada se compara a Star Wars quando apareceu. Tínhamos os brinquedos, colecionávamos cartões."

Com este pano de fundo de sua vida pessoal, estar em uma produção do universo criado por George Lucas foi "familiar" para ele. Sua curiosidade também foi aguçada, principalmente por ser esteticamente diferente dos outros mundos cinematográficos dos quais Law fez parte: "Sempre admirei também como uma peça de design".

Jude Law esteve em diferentes tipos de produções ao longo de sua carreira Imagem: Ernesto Ruscio/Getty Images

Mistério

O personagem Jod Na Nawood é um homem sensível à Força, nascido antes da Era da Nova República. Ele se tornou um pirata, operando sob muitos nomes e pseudônimos diferentes, sendo conhecido por usar raciocínio rápido, charme e eloquência para escapar de situações difíceis. Até a publicação deste texto, foram exibidos três episódios, mas a identidade verdadeira e passado de Nawood continuam sem serem revelados.

Posso dizer que ele é misterioso. E uma das alegrias que tive ao interpretá-lo foi essa contradição constante. Você verá, à medida que avançamos, que ele tem nomes diferentes e aparece de maneiras diferentes para pessoas diferentes, com relacionamentos diferentes.

Jude Law

Mesmo com áurea de vilão, Jude Law defende o personagem. "Ele é um sobrevivente e está sobrevivendo em um mundo desesperado e perigoso. Ele tem que ser perspicaz e ágil, e esperamos continuar assim até o final da série." Para ele, a maneira como Nawood é foi o que o transformou em um papel tão divertido de se fazer e auxiliou na construção dele com os outros personagens.

Na série, um grupo de crianças se perde na galáxia após descobrir uma nave espacial abandonada em seu planeta natal. Eles vivem em um planeta pacato e aparentemente seguro, mas uma força misteriosa revela que o lugar não é tão seguro quanto pensavam. Elas precisam descobrir como voltar para casa. Para isso, enfrentam piratas e mercenários, até se encontrarem com o misterioso Jod Na Nawood.

Os três primeiros episódios de "Skeleton Crew" já estão disponíveis no Disney+. Ao todo, serão oito capítulos, disponibilizadas todas as terças-feiras.