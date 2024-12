'Operação de Guerra': diretor diz como Globo gravou na fazenda de Daniel

Daniel, 56, estreia como apresentador na Globo com o programa Viver Sertanejo. A atração, que vai ao ar no próximo dia 15, após o Globo Rural, precisou de uma "operação de guerra" para emissora carioca conseguir gravar na fazenda do artista, em Brotas, no interior de São Paulo.

Dá bastante trabalho, é uma equipe de quase 100 pessoas. Era uma dificuldade levar uma produção inteira para três horas de viagem no meio de São Paulo, mas o clima que a gente queria e buscava tanto já estava pronto na fazenda. O grande exercício da direção foi deixar as pessoas à vontade para poder fazer uma coisa que acho que é a principal função do Daniel, que a gente descobriu, que é ser um anfitrião.

Gian Carlo Belloti, diretor do Viver Sertanejo, em entrevista coletiva

"É um acertaço o Daniel"

Nome de Daniel para apresentar o Viver Sertanejo surgiu antes mesmo do formato da atração ser definida pela Globo. "Esse programa foi um presente para gente e veio com muita liberdade de criação da parte da Globo. E aí ele surgiu, a gente ficou uns cinco meses trabalhando no que poderia ser o programa e o nome do Daniel ficava aparecendo toda hora na mesa de trabalho", inicia Gian.

Daniel será o apresentador do Viver Sertanejo Imagem: Giu Pera/Globo

A gente falava: 'uma pessoa que pudesse conversar entre as gerações, é o Daniel', 'um cara que tem muitas skills musicais, é o Daniel'. E aí a gente brincou: 'a gente precisa fazer esse convite ao Daniel'. Falamos 'vamos conversar' e o Daniel nos fez um convite para ir até a fazenda dele.

Gian Carlo Belloti

Fazenda do sertanejo encantou a equipe de produção da Globo. O artista tinha o desejo de gravar dentro de seus domínios para ficar perto da família. "A gente entrou no barracão e o Daniel estava tomando café, tocando violão, tinha o fogão a lenha, tinha um bolo sendo feito ali dentro, tinham os peões da fazenda tocando gado atrás. Eu saí de lá pensando: 'isso aqui é o programa'. O nosso exercício como direção, equipe de direção, era não atrapalhar esse lugar que está pronto".

Uma "operação de guerra" foi montada pela Globo para levar profissionais de São Paulo para Brotas, em mais de três horas de viagem, para gravação em dois meses. "Foi uma operação, uma mini-operação de guerra, levar a turma para lá. A gente chegou com quase 100 pessoas, acho que 80 e poucas pessoas na equipe, mais uma turma local, mais uma turma da Fazenda [e equipamentos de filmagem e detalhes de composição de cenário]".

O grande esforço, desde o desenho de fotografia, o desenho de produção, o desenho de direção, de roteiro, foi não intervir no local. [Objetivo] era fazer as pessoas em casa terem vontade de puxar uma cadeira e sentar junto da gente ali no domingo de manhã para ouvir uma boa música, para ver uma boa prosa, para se emocionar.

Viver Sertanejo: Michel Teló, Yasmim Santos e Baitaca gravam com Daniel Imagem: Giu Pera/Globo

Daniel promove um "encontro de gerações" no Viver Sertanejo. Ele recebeu nomes da música sertaneja como Chitãozinho & Xororó, Maiara & Maraísa, Rionegro & Solimões, Lauana Prado, Ana Castela, Sérgio Reis e Paula Fernandes, entre outros.

"Quando acabou o processo dessa primeira temporada, a gente se olhou no olho e falou: 'isso já deu certo'. Foi uma experiência maravilhosa. Quando a gente bota um programa novo no ar, a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir, mas a gente saiu de lá muito feliz, porque o objetivo pessoal que a gente queria fazer foi cumprido, de uma forma muito leve, uma saída muito gostosa", comenta o diretor da atração.

Diretor acredita que o público irá conhecer uma nova versão de Daniel após 40 anos de sucesso nos palcos pelo Brasil afora. "É um acertaço o Daniel. Ele abriu as portas de casa pra gente, abriu a família dele ali também, as pessoas em volta dele que trabalham com ele, que também receberam a gente muito gentilmente. Isso transpareceu nas imagens".

Foi um grande acerto de mover o programa para Brotas e trouxe um Daniel que a gente não viu ainda, que é muito à vontade, muito solto. Torço muito que as pessoas curtam o programa.

Gian Carlo Belloti