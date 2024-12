Globo de Ouro: confira como assistir aos filmes indicados à premiação

Os indicados ao Globo de Ouro foram anunciados, e a lista traz desde grandes sucessos de bilheteria até obras aclamadas por sua profundidade artística. Com a cerimônia marcada para 5 de janeiro, em Los Angeles (EUA), os fãs já podem começar a maratonar os títulos que prometem dominar a entrega de troféus.

Além do entusiasmo por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estar na lista —e com Fernanda Torres de Melhor Atriz—, vale a pena estar por dentro dos outros títulos da premiação. Muitos dos indicados estão disponíveis no streaming e outros estão em cartaz nos cinemas. Confira como assistir a cada um:

Melhor Filme de Drama

"O Brutalista" - nos cinemas a partir de 6 de fevereiro

"Um Completo Desconhecido" - nos cinemas a partir de 27 de fevereiro

"Conclave" - nos cinemas a partir de 23 de janeiro

"Duna: Parte 2" - disponível na Max para aluguel ou compra

"Nickel Boys" - ainda sem previsão

"Setembro 5" - nos cinemas a partir de 30 de janeiro

Melhor Filme de Comédia ou Musical

"Anora"- nos cinemas a partir de 23 de janeiro

"Rivais" - disponível no Prime Video

"Emilia Pérez" nos cinemas a partir de 6 de fevereiro

"A Verdadeira Dor" - nos cinemas a partir de 30 de janeiro

"A Substância" - disponível na Mubi

"Wicked" - em cartaz nos cinemas

Melhor Filme em Língua não Inglesa

"Ainda Estou Aqui" - em cartaz nos cinemas

"A Garota da Agulha" - sem previsão

"Emilia Pérez" - nos cinemas a partir de 6 de fevereiro

"The Seed of the Sacred Fig" - sem previsão

"Tudo o que Imaginamos como Luz" - em cartaz no UNA Cine Belas Artes, em São Paulo

"Vermiglio" - sem previsão

Melhor Animação Longa Metragem

"Robô Selvagem" - disponível no Prime Video

"Divertida Mente 2" - disponível no Disney+

"Flow" - sem previsão

"Memórias de um Caracol" - sem previsão

"Moana 2" - em cartaz nos cinemas

"Wallace & Gromit: Avengança" - deverá estrear na Netflix em 2025

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Deadpool & Wolverine" - disponível no Disney +

"Divertida Mente 2" - disponível no Disney +

"Gladiador 2" - em cartaz nos cinemas

"Wicked" - em cartaz nos cinemas

"Beetlejuice Beetlejuice: Os Fantasmas Ainda Se Divertem" - disponível na Max

"Robô Selvagem" - disponível no Prime Video

"Twisters" - disponível na Max

"Alien: Romulus" - disponível no Disney +

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme

"Monstros: Irmãos Menendez"- disponível na Netflix

"Bebê Rena" - disponível na Netflix

"Difamação" - disponível no Apple TV+

"Pinguim" - disponível na Max

"True Detective: Terra Noturna" - disponível na Max

"Ripley" - disponível na Netflix

Melhor Série de Comédia ou Musical

"Abbott Elementary"- disponível no Disney +

"O Urso" - disponível no Disney +

"The Gentlemen"- disponível na Max

"Hacks" - disponível na Max

"Ninguém Quer" - disponível na Netflix

"Only Murders in the Building" - disponível no Disney +

Melhor série de Drama

"O Dia do Chacal" - disponível para aluguel no Prime e AppleTV+

"A Diplomata" - disponível na Netflix

"Sr. e Sra. Smith" - disponível no Prime

"Xógum" - disponível no Disney +

"Slow Horses" - disponível no AppleTV+

"Round 6" - disponível na Netflix