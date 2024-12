Flor expõe 'racha' no G4 e peão aponta 'crime' em atitude de Sacha

Flor expôs para os membros do "grupão" nesta terça-feira (10) um desentendimento entre Sacha e Luana, e criticou o grupo na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Vanessa na casa da árvore, Flor revelou sua interação com Sacha minutos antes. "Eu falei para ele, vou conversar com o Albert, tô quase lá... Ele falou, 'a gente pode votar no Juninho' (…) Eu gosto muito deles [do grupão], eu falei. (…) Eles vão ficar doidos. Gente, ele vai ficar doido. Ele tem certeza que eu vou fazer o que eles querem. Quando ele assistir ele vai ficar mais p da vida, porque eu decidi ontem."

Se o Sacha vier conversar, eu vou falar: 'Fala com o cavalinho'. Agora à noite, eu vou ouvir naquela Baia. Ai, coitada de mim Flor

A peoa disse que fez a escolha com o "coração" de votar junto ao "grupão" contra o G4 (grupo de Sacha Bali), e agora vai "pagar o preço". "Eu pensei muito no que o público podia pensar, sabe. Eu estaria na Roça de qualquer jeito", disse. "Eu gosto deles, mas não tenho afinidade. É diferente. Eu tava vendo eles brincando, eu dou risada com as besteiras deles... Mas às vezes eu fico ouvindo os papos, e não conseguiria ter afinidade."

"Quero ver ele pagar o preço pelo que ele tá fazendo contigo. Isso é ataque psicológico, é crime", disse Gilson, que integrou a conversa ao meio. "É opressão."

Flor então expôs um episódio desta manhã, em que Luana ficou chateada com Sacha. "O Sacha falou, 'olha, tô indo malhar'. Ela falou, 'mas agora? Me espera. Vou me lavar'. Aí ele, 'é que eu já quero ficar pronto, tomar um banho'. Ela, 'mas você não quer me esperar? Porque você me espera pra comer, você tá dormindo o dia inteiro, a gente espera você pra tudo, custa você esperar? A gente sempre espera você'. Ele, 'é'. Ou seja, recebeu um não. Tanto é que ela tá dormindo. Ela ficou chateada."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 136995 votos 0,12% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,20% Gui Vieira 6,10% Gilsão 1,00% Juninho Bill 0,23% Luana Targino 24,21% Sacha Bali 49,53% Sidney Sampaio 12,46% Vanessa Carvalho 5,10% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 136995 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso