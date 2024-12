Flor define lado e abre o jogo com Luana: 'Vou me pôr na roça'

Flor abriu seu jogo para Luana e disse que não votará com ela na próxima roça da Fazenda 16 (Record), que será montada nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Na área externa, Flor disse para Luana que pedirá para os membros do "grupão" salvarem Luana antes dos demais peões do G4 —Yuri, Gui e Sacha. Luana, por sua vez, disse que iria para a roça "de qualquer jeito", a depender do poder do Lampião, que está com Vanessa.

Luana tentou descobrir em quem o Fazendeiro Gilson votaria, e disse que mandar Sacha para a berlinda seria "muita burrice". "Eu falei isso lá atrás. Na votação passada, eu falei isso. Gente, que besteira. Vocês estão criando um campeão. Ninguém gosta", concordou Flor.

Flor deu a entender que não votaria com o G4. "É, mas seria uma facada neles", avaliou Luana. "Pode ser uma burrice muito grande (?), Deus vai me ajudar, mas se não [fizesse isso], não ia ser eu", respondeu Flor.

Eu não tenho coragem de não estar ao lado deles [G4], mesmo que eu esteja na roça. E tomara que o público não fique bravo comigo que eu tô me pondo na roça... Flor

Luana disse que já esperava essa atitude da peoa. "Eu entendo que você tá com eles desde o começo. E óbvio que você tem muito mais afinidade com eles...", disse.

Flor disse gostar muito de Luana e Gui, e que a decisão tem "doído" nela.

Ela ainda assumiu que irá para a berlinda com o G4 por não conseguir votar contra o "grupão". "Eu vou me pôr lá na Roça com eles que são muito fortes e seja o que Deus quiser. Ou eu vou chorar ou vou sorrir, porque eu não consigo, eu tô sofrendo", disse Flor.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 137434 votos 0,12% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,20% Gui Vieira 6,09% Gilsão 1,00% Juninho Bill 0,23% Luana Targino 24,37% Sacha Bali 49,42% Sidney Sampaio 12,44% Vanessa Carvalho 5,08% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 137434 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso