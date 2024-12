Finalmente: advogado chega com atraso em 'Mania de Você' e revira 3 tramas

No capítulo desta terça-feira (10) de "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) descobre que Luma (Agatha Moreira) finalmente contratou um advogado.

Com anos de atraso, a decisão de Luma deve causar grandes reviravoltas na novela das nove.

Prejudicada por Mavi no passado, a chef de cozinha preferiu se vingar com as próprias mãos e acabou se enrolando em falcatruas desesperadas, até mesmo em conluio com o próprio vilão.

Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Agora, caso o advogado realmente apareça em "Mania de Você" - afinal, é uma obra aberta e tudo pode mudar -, algumas tramas devem ganhar novos rumos.

Além de ajudar Luma a recuperar toda a fortuna e sua posição de herdeira de Molina (Rodrigo Lombardi), o homem da lei deve servir também para livrar Rudá (Nicolas Prattes) da cadeia, provavelmente mais para o final do folhetim. Outra pessoa que deve ser ajudada é Viola (Gabz), também vítima de Mavi.

Houve boatos de que o advogado seria interpretado pelo ator Romulo Estrela. Porém, oficialmente nenhum nome foi divulgado.

Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Viola aceita o acordo com Luma. Rudá afirma que Luma mudou, e Viola reclama da proximidade dos dois. Mércia descobre o paradeiro de Rudá.

Daniel se insinua para Michele, que reafirma seu compromisso com Cristiano.

Viola acredita que Rodhes está apaixonado por Luma. Iberê faz uma revelação a Rudá e Moema. Volney confronta Mavi. Viola vê Luma se insinuando para Rudá.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.