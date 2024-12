Fim da linha? Ator entrega o destino de Cristiano em 'Mania de Você'

Bruno Montaleone, 28, intérprete de Cristiano em "Mania de Você", voltará a aparecer na novela após um hiato. O personagem está preso em Portugal desde que caiu em uma cilada e foi acusado de tráfico internacional de drogas.

O ator usou o Instagram para mostrar detalhes das próximas cenas que irão ao ar na trama das 21h.

O que vai acontecer

A partir do capítulo desta quarta-feira (11), Cristiano surgirá sendo agredido na cadeia. A razão para isso será a sua postura diante da insistência de outros presos em torná-lo membro de uma das falanges da prisão. O personagem negará participar da gangue e por isso se tornará alvo corriqueiro.

Em seu Instagram, Bruno Montaleone mostrou o rosto com os machucados feitos por maquiagem. Ele também filmou e fotografou a equipe na ambientação que parece ser o pátio de um presídio

Bruno Montaleone registrou os bastidores de 'Mania de Você' no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram @montaleone

No capítulo da próxima segunda-feira (16), Daniel (Samuel de Assis) questiona Michele (Alanis Guillen) sobre seus sentimentos por Cristiano. Após essa cena intensa, o ex-ajudante de cozinha aparece novamente sendo agredido na prisão.

Os ataques a Cristiano devem ficar tão pesados, que ele precisará ser hospitalizado. Contudo, o personagem não deve morrer, dando espaço para uma reviravolta em sua vida.

Em um período que indica ser de alívio para o personagem, Michele ganha ajuda para contratar um advogado. Será Daniel o responsável por emprestar dinheiro para que a moça faça isso. Apaixonado pela cozinheira, o arquiteto é generoso, mesmo sabendo que pode perdê-la caso Cristiano seja libertado e volte para o Brasil.

