Esposa de Luigi Baricelli relembra assédio de fãs do marido: 'Gostoso'

Andreia Baricelli, 52, esposa do ator Luigi Baricelli, 53, relembrou alguns casos de assédio de fãs de seu marido durante participação no podcast A Mãe Tá Off.

O que aconteceu

Ela lembra que as fãs assediavam Luigi mesmo em sua presença. "Para mim, como mulher, vou contar uma passagem, algumas até, porque a gente andando em shopping, elas vinham atrás dele, falando: 'gostoso! Que delícia, hein!' Assim! Eu estava lá! Eu falava: 'gente!'".

Para Andreia, existiu uma situação que passou de todos os limites. "A gente ia nos shows e tinha uma menina que eu lembro até hoje... Ela tinha bebido muito e aí ela jogava o cabelo em mim e eu estava ali como a empresária dele, olhando ele no palco, e ele lá apresentando, conversando, não sei o quê. Daí ela virou para a amiga dela e falou assim: 'quer ver? Eu vou rebolar para ele agora'. Ela foi no palco, ela era alguma coisa do pessoal lá, e começou a rebolar. E aí ele saía, né? Uma que eu estava lá e outra que ele não estava entendendo aquela mulher doida".

A esposa do ator conta que quase pegou a fã pelos cabelos. "Aí eu falei: 'cara, eu não vou aguentar ver isso'. Eu vou pegar essa mulher pelos cabelos, né? Mentira, eu não ia fazer isso. Mas aí eu peguei e desci e fui para o camarim, eu lembro que era embaixo. Aí o Luigi não me viu lá e falou: 'gente, então eu já volto, tal, tal tal'. E desceu: 'o quê que está acontecendo?'. Falei: 'não quero subir, quero ficar aqui'".

A psicanalista preferiu não contar os detalhes para o marido na ocasião. "E ele: 'não, não. Se você não subir, eu não vou subir'. Aí eu falei: 'tá bom'. Mas não contei para ele que era por causa da menina, porque ele podia tratar a menina mal. sei lá, né?".

Por fim, Andreia revela que não tinha maturidade para lidar com as fãs na época. "Era câmera, não existia celular. Aí a menina veio no final e falou: 'ai, tira uma foto minha com ele'. E agarrou ele assim. Eu olhei aquilo e ele sem graça, né? E eu: 'sorria!' E cortei a cabeça dela", disse, escrevendo, ainda, nos comentários: "'Eu não tinha maturidade na época".