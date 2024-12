Harmonia de vozes e estilo: dupla Yori conquista final na emoção; assista

Eles chegaram com estilo, musicalidade e muita história para contar. Sem nenhuma surpresa, a dupla Yori está na final do TOCA Revela. Assista aqui ao penúltimo episódio do reality.



Quem decide a grande final é você!

Criada em São Paulo em 2022 por Fah Lyma e Nego Lias, a Yori é daquelas forças musicais inevitáveis, que parecem óbvias depois que acontecem. E só aconteceu graças ao intermédio de amigos, que juntaram os dois cantores para brilhar em projetos musicais.

Cantores experientes, a dupla não precisou de muito tempo para se entender musical e pessoalmente. Viraram amigos e parceiros de vida, indo morar juntos para estreitar laços e viver a música com mais intensidade.

A base da sonoridade do duo são as vozes de Fah e Nego, que se harmonizam em canções que misturam levadas de MPB com soul e R&B. "Eu encaixava na voz dele e a dele encaixava na minha. A gente não tem primeira e segunda voz", comenta Nego.

No TOCA Revela, suas vozes doces e melódicas apaixonaram jurados e apresentadores e arrancaram elogios nas redes sociais.

"Lindoooooos, talento nato, gente absurdo de bons", disse uma seguidora. "Eu amo tanto @cantoyori. Não dormi ainda", pontou outra seguidora.

Mas eles também se arriscam cruzando fronteiras: em seu EP de estreia, "Superfície Lisa e Muito Polida" (2024), teve espaço para o rap, na faixa "Cromo (POV)". Antes, a dupla lançou o single "Anáguas" (2023) e se apresentou na Expo Favela, no BC Jazz Fest em Balneário Camboriú e, mais recentemente, no Festival Satyrianas, em São Paulo.

No reality, a dupla mostrou a inédita "Realidade", que fala de maneira doce, mas contundente, sobre o cotidiano de quem não se encaixa em padrões, mas vê beleza em ser quem se é. A música é a principal arma na grande final.

"Nossa potência é super real", comenta Nego. "Nós, artistas independentes que não estão em nenhuma label, achamos que nosso sonho é irrelevante. Mas ele não é. E a gente estar aqui é a prova disso".

Eles disputam com a cantora pernambucana Sofia Malta o grande prêmio do reality: a gravação de um EP produzido pelo produtor Dudu Marote, mestre por trás de discos e músicas clássicas de artistas como Skank, Pato Fu, Jota Quest, Emicida e Baiana System.