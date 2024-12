Desocupado, Chico faz duas fofocas e deixa 'Volta por Cima' pegando fogo

No capítulo desta quarta-feira (10) de "Volta por Cima" (Globo), Jão (Fabrício Boliveira) afirma para Cacá (Pri Helena) que ninguém irá separá-lo de Madalena (Jessica Ellen).

Após levar essa invertida, Cacá fica com raiva e decide se aliar a Chico (Amaury Lorenzo) contra Jão e Madalena.

Em seguida, Jão convida Madalena para jantar em sua casa, e Chico aproveita para colocar "lenha na fogueira" e alerta Cacá.

Com isso, a filha de Ana Lúcia (Iara Jamra) aparece de surpresa na casa de Jão antes de Madá chegar. O fiscal de ônibus fica sem reação e recebe a ex grávida. Chico, por sua vez, faz intriga de Jão para Madá, afirmando que ele pode estar em um encontro com Cacá.

Chico (Amaury Lorenzo) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena disfarça a irritação com Osmar na frente de Doralice. Edson decide investigar a sabotagem ao ônibus de Jayme. Jin decide convocar uma coletiva de imprensa e deixa a casa de Neuza.

Gigi pede permissão a Silvia para ler o diário de sua avó. Lucas e Miranda convencem Cida a sair de casa. Osmar aparece na reunião com os contraventores, sem avisar a Violeta, e encara Gerson.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.