Corajoso, Edu mata charada e salva a vida de Anita em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (10) de Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) vai flagrar Nelson (Felipe Abib) com Heloísa (Úrsula Corona), uma antiga amante de seu pai.

Em vez de fazer um escândalo, o rapaz será esperto e decidirá livrar a mãe de mais abusos cometidos por Nelson. Assim, ele exigirá que o pai pare de maltratar Anita (Maria Flor) em troca de guardar seu segredo.

Lembrando que Nelson precisará recorrer a um agiota para pagar a chantagem que Heloísa faz. A amante chega a ir na casa de Anita para ameaçar contar tudo sobre seu caso com o marido dela. Nesse caso, mais uma vez surgirá Edu, que verá o pai negociando com o agiota e prometerá ajudá-lo.

Nelson (Felipe Abib) e Heloisa (Ursula Corona) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Também no mesmo capítulo: Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano. Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.