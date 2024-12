Chris Evans, o Capitão América, retornará aos filmes da Marvel, diz site

Chris Evans, conhecido por interpretar o Capitão América, irá voltar ao universo cinematográfico da Marvel em Vingadores: Doomsday. As informações são do The Wrap.

O filme também marcará o retorno de Robert Downey Jr., conhecido por interpretar o Homem de Ferro, ao universo da Marvel, dessa vez como Doutor Destino. No entanto, a revista não deu detalhes do retorno de Evans à franquia.

A despedida do ator como Capitão América aconteceu em Vingadores: Ultimato, quando Steve Rogers aparece idoso para entregar o escudo a Sam Wilson no final do filme. Wilson, interpretado por Anthony Mackie, será o protagonista de Capitão América: Admirável Mundo Novo.

Os próximos dois filmes da Marvel terão Robert Downey Jr. como Doutor Destino, antagonista dos longas.