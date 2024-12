Mulher que não cedeu assento no avião diz que quer ser influencer

Jeniffer Castro, mulher que viralizou após ser filmada em um avião por não ceder seu lugar para uma criança, falou sobre a vontade de seguir como influenciadora.

O que aconteceu

A bancária, que ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram após o incidente, contou que não esperava a fama repentina. "É uma responsabilidade muito grande, porque eu alcancei muita gente do nada. Não estava esperando por isso. Estou tendo muito cuidado com tudo o que falo, porque é tudo muito delicado e a internet é um lugar muito difícil de lidar. Mas estou tentando agir sempre da melhor maneira para poder influenciar as pessoas positivamente, sendo eu mesma, sendo verdadeira, fazendo o que eu quero. E graças a Deus tenho pessoas maravilhosas na minha vida que estão me ajudando muito nesse momento", disse ela em uma entrevista a Vogue Brasil.

A grande repercussão do caso fez Jeniffer ter vontade de se tornar influenciadora, mas sem deixar seu emprego CLT de lado. "Vou continuar trabalhando como bancária, mas também quero aproveitar às oportunidades que estão surgindo da maneira mais natural possível. Vou trabalhar sim com o Instagram e como criadora de conteúdo", contou.

Se inspirando em influenciadoras como Nati Vozza, Mariana Sampaio e Maju Trindade, ela disse que quer criar conteúdos de lifestyle. "Eu gosto muito de moda e quero falar muito sobre lifestyle. Eu acompanho bastante as tendências, mas tento seguir o meu estilo também. Uma mistura das duas coisas, sabe? Eu sou mais básica, não gosto muito de cores e adoro usar preto. Então tento adaptar a missão meu próprio estilo", disse.

Por fim, Jeniffer disse que aprendeu uma lição com toda essa história. "Para mim a grande lição que fica é que, independente de qualquer coisa que aconteça, é muito importante se manter firme com a sua opinião. Leve ela até o fim e não se deixe influenciar pela pressão."