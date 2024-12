Antigo imóvel de Cauby Peixoto no Rio está à venda por R$ 2,8 milhões

A cobertura, localizada no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, pertenceu a Cauby Peixoto e está avaliada em R$ 2,8 milhões.

O imóvel tem o estilo neoclássico, possui quase 700 metros quadrados e tem dois andares. Este foi o último apartamento onde Cauby morou antes de morrer em 2016, aos 85 anos.

No primeiro andar são três quartos, um deles uma suíte, duas salas, quatro banheiros, cozinha, biblioteca e uma varanda. O local ainda possui um terraço com uma área gourmet com churrasqueira, uma piscina, uma sauna e um jardim.