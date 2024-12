A Fazenda: Vanessa rebate proposta de Gui: 'Quem garante que vão cumprir?'

Dona do último Lampião de A Fazenda 16 (Record), Vanessa recebeu uma proposta de Gui horas antes da formação da 12ª roça do programa.

O que aconteceu

Gui, em nome do G4, propôs a Vanessa que ela não usasse o Poder do Lampião contra eles. Em troca, eles não votariam nela ou a indicariam para a próxima roça.

A peoa não se mostrou muito solícita ao acordo. "Preciso falar com eles [seu grupo]. Não quero trair a confiança os meus aliados."

Gui a rebateu. "O Albert é seu aliado? Seria ele a pessoa direta que você ia mandar."

Vanessa retrucou. "Mas você sabe que o adversário direto dos meus aliados são vocês."

A peoa ainda questionou. "Quem garante que vocês vão cumprir [o acordo]?".

