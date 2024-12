Sacha faz proposta para Flor em A Fazenda 16: 'Nós no Top 5'

Durante a noite de segunda-feira (9), Sacha procurou Flor para fazer uma proposta para a peoa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha chamou Flor e sugeriu que ela vote com eles durante a 12ª roça. "Se você vier com a gente dessa vez, acho que tem chances de você não ir pra Roça. E se for com Nêssa e Juninho, acho que você volta."

E aí a gente consegue uma aliança chegar nós 5 no Top 5. Se você for contra nós, vai acabar saindo alguém de nós, sacou? Sacha

Flor rebateu o peão. "Ou eu."

Sacha completou. "Ou você e alguém de nós. São 2 para sair, sendo que vão ter 3 nosso com você. Pode ser que saia você e mais um dos nossos... Mesmo se voltar, você vai virar alvo nosso, cara."

Flor concordou com ele. "E é com razão."

