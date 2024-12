Violeta descobre ligação de Osmar com novos mafiosos de 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (9) de "Volta por Cima" (Globo), Gerson (Enrique Díaz) convoca uma reunião com todos os contraventores. Em seguida, Violeta (Isabel Teixeira) descobre que Osmar (Milhem Cortaz) desafiou Gerson.

Ainda incrédula, ela se surpreende mais quando Marco (Guilherme Webber) chega para dar um recado de Gerson para Osmar. Isso só evidencia o quanto o namorado da ricaça está se envolvendo cada vez mais com a máfia e ganhando destaque no grupo.

Marco (Guilherme Weber) e Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa. Jin confessa para Tati sua identidade. Gerson convoca uma reunião com todos os contraventores. Gigi convence Chico de que é namorado de Roxelle. Violeta descobre que Osmar desafiou Gerson. Jão se aconselha com Sidney. Doralice convida Osmar para a premiação de Madalena. Madalena fica decepcionada quando Jão avisa que não comparecerá a sua premiação por causa de Cacá. Jão conta para Cacá que Chico é ex-noivo de Madalena. Madalena hostiliza Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.