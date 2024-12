Volta por Cima hoje (9): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (9) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa. Jin confessa para Tati sua identidade. Gerson convoca uma reunião com todos os contraventores. Gigi convence Chico de que é namorado de Roxelle. Violeta descobre que Osmar desafiou Gerson. Jão se aconselha com Sidney. Doralice convida Osmar para a premiação de Madalena. Madalena fica decepcionada quando Jão avisa que não comparecerá a sua premiação por causa de Cacá. Violeta se surpreende quando Marco chega para dar um recado de Gerson para Osmar. Jão conta para Cacá que Chico é ex-noivo de Madalena. Madalena hostiliza Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.