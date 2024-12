Traída, drogada e presa: Viola vive três novas desgraças em 'Mania de Você'

Viola (Gabz) imagina que se casará com Rudá (Nicolas Prattes), seu grande amor, e depois poderá recomeçar sua vida em paz. No entanto, novas situações vão destruir a felicidade da chef de cozinha.

O que vai acontecer

Viola terá uma surpresa negativa no dia de seu casamento com Rudá. Filipa (Joana de Verona) chegará no local chamando por León, o nome que Rudá usava em Portugal enquanto fugia da polícia e se relacionava com a portuguesa.

Filipa surge com uma gestação avançada e deixa Viola desesperada com a situação. Rudá, por sua vez, não conseguirá fingir que nada aconteceu e precisará se virar nos 30 para explicar o que fez com Filipa. Afinal, o pescador a deixou em Portugal e não deixou pistas de seu paradeiro. Nem mesmo o nome real dele ela sabia.

Rudá (Nicolas Prattes) e Filipa (Joana De Verona) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Decepcionada, Viola deixa de confiar em Rudá e decide se afastar do noivo. Enquanto isso, Rudá tenta apaziguar a situação com Filipa e busca uma reconciliação com Viola, mas não consegue em um primeiro momento.

Quando finalmente decide procurar o irmão de Iberê (Jaffar Bambirra), Viola é sequestrada. Ela é levada por Mavi (Chay Suede) para o mesmo bunker que prendeu Mércia (Adriana Esteves).

Além de ser presa no local, Viola passa a ser dopada com frequência pelo ex. Quem encontrará a chef primeiro será Luma (Agatha Moreira), que tem a ideia de levar Filipa para vê-la e tirar suas conclusões sobre Rudá.

Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.