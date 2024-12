Tatá Werneck passa por cirurgia em SP: 'Estou ótima'

Tatá Werneck surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 9, ao revelar que passou por uma cirurgia em um hospital em São Paulo. Nas redes sociais, a apresentadora posou ao lado da cardiologista Ludhmila Hajjar e agradeceu à equipe médica que cuidou dela.

Além de Tatá, a médica também já atendeu famosos como Virginia Fonseca, Joelma, Daniela Mercury, Mauro Machado (pai de Anitta), Gusttavo Lima e Leonardo.

Apesar de posar ao lado da cardiologista, Tatá explicou que Ludmila não foi a médica responsável pelo procedimento cirúrgico. "A doutora Ludhmila não me operou, ela estava acompanhando a cirurgia porque eu sou uma pessoa complicada. Tenho muito medo de anestesia. Para ter uma noção, quando uma pessoa vai me furar para glicose eu mesma pego e me furo, sou bem medrosa mesmo."

"Está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tinha tempo de folga e recuperação. A princípio, seriam dois dias de recuperação, mas fiquei com medo de operar antes e não conseguir fazer o prêmio [Multishow]", escreveu.

Apesar de não especificar o procedimento que passou, a atriz tranquilizou os seguidores e fãs e garantiu que está ótima. "Um pouco inchada de soro... Vou passar em Aparecida para agradecer."

Tatá ficou internada no hospital Rede D’Or Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

"Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa. E vocês são uma equipe incrível em um hospital maravilhoso! Parece que estamos em um hotel (tirando o fato de acordar de fralda) [...] Quando preciso em São Paulo, é no Vila Nova que eu vou. Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo", finalizou.